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Общество14 мая 2021 12:53

Пожар в многоэтажке в центре Екатеринбурга: видео с места ЧП

Очевидцы записали на видео, как на улице Шейнкмана горит одно из старейших высотных зданий города
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Огонь распространился на 500 квадратных метров.

Огонь распространился на 500 квадратных метров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 12.56 в пожарную службу поступило сообщение о возгорании на улице Шейнкмана. Там занялась кровля восьмиэтажного дома. Спасатели прибыли через 5 минут, эвакуировали жильцов. К 14.50 пламя продолжало гореть.

- Горят чердачные перекрытия и кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Для тушения пожара задействована высотная техника.

На месте ЧП был развернут штаб пожаротушения. Было задействовано 15 пожарных машин и 42 сотрудника МЧС.

Пожар на Шейнкмана