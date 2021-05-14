Пожар в многоэтажке в центре Екатеринбурга: видео с места ЧП

Огонь распространился на 500 квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 12.56 в пожарную службу поступило сообщение о возгорании на улице Шейнкмана. Там занялась кровля восьмиэтажного дома. Спасатели прибыли через 5 минут, эвакуировали жильцов. К 14.50 пламя продолжало гореть.

- Горят чердачные перекрытия и кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Для тушения пожара задействована высотная техника.

На месте ЧП был развернут штаб пожаротушения. Было задействовано 15 пожарных машин и 42 сотрудника МЧС.