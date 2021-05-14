Свердловская магистраль приглашает на «Ночь музеев»

Фото: предоставлено СвЖД

Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной акции «Ночь музеев», которая проводится в Екатеринбурге с 2007 года. Основной площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники СвЖД, расположенный в историческом здании старого железнодорожного вокзала (ул. Вокзальная, 14).

Днем 15 мая (с 11:00 до 14:00) в рамках акции для маленьких посетителей будет организована увлекательная программа «Поговорим о героях», посвященная работе Свердловской магистрали в годы Великой Отечественной войны.

Фото: предоставлено СвЖД

«Ночная» программа в музее начнется в 19:00 с показа спектакля «Виктория» (постановка народного театра драмы имени Григория Гецова по рассказу Валентина Распутина «Женский разговор»).

В 21:00, 22:00, 23:30 и 00:30 будут проводиться обзорные экскурсии по экспозиции музея (необходима предварительная запись по телефону). Гости смогут подробнее узнать о богатой истории железных дорог на Урале – от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза до наших дней. Также в залах музея можно увидеть интересные экспонаты: оборудование и механизмы, инструменты и средства связи, которые используют в работе специалисты основных железнодорожных профессий.

Фото: предоставлено СвЖД

На Свердловской детской железной дороге (ДЖД) в парке Маяковского экскурсионную программу подготовил уникальный Музей узкоколейных железных дорог. Экспозиция в здании старого вокзала малой магистрали рассказывает об истории развития «узкоколеек» в нашей стране и за рубежом. Также можно увидеть масштабные модели подвижного состава, действующие макеты железнодорожных станций и сооружений, коллекции подстаканников (более 300 экземпляров), знаков отличия и сувенирных значков (около 1000 единиц). На открытой выставочной площадке представлено несколько десятков образцов узкоколейной железнодорожной техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения. Организованные экскурсии (по предварительной записи) будут проводиться в 11:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:30; 18:30; 19:30.

Фото: предоставлено СвЖД

Чтобы проникнуться еще большим уважением к раритетам узкоколейного движения, рекомендуется прокатиться по ДЖД. Помимо современных вагонов, в составе поездов будет курсировать уютный ретро-вагон серии 3Aw Pafawag. Первый поезд со ст. Екатеринбург-Детский отправится в 11:00, последний – в 20:04. Рейсы выполняются каждые полчаса.

Уточнить информацию, а также записаться на экскурсии можно по телефону (343) 358-42-22.