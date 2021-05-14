Пожар в многоэтажке в центре Екатеринбурга: подробности с места событий

К двум часам дня пламя распространилось на площадь в 500 квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Шейнкмана сегодня загорелся восьмиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в районе кровли - огонь стал распространяться по чердачным перекрытиям и к 14.00 захватил 500 квадратных метров. Прибывшие спасатели организовали эвакуацию жильцов.

- При помощи масок дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены четыре человека, из них двое инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Информации о пострадавших не поступало. Для тушения пожара задействована высотная техника.

На месте ЧП был развернут штаб пожаротушения. К 14.00 борьбой с огнем занимались 15 пожарных машин и 42 сотрудника МЧС.