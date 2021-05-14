Центр Нижнего Тагила перекроют 16 мая

Центр Нижнего Тагила перекроют из-за спортивного мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр Нижнего Тагила будет перекрыт 16 мая с 7 до 15 часов из-за проведения легкоатлетического забега «Дай пять». Об этом сообщает информационный портал TagilCity.ru.

Ограничения для движения транспорта будут действовать на следующих участках улиц:

1. Проспект Ленина от дома №1 до улицы Октябрьской революции

2. Проспект Строителей на участке от Пархоменко до Октябрьской революции

3. Улица Вязовская от Ленина до Карла Маркса

4. Первомайская от Карла Маркса до Горошникова

5. Красноармейская от Маркса до Уральской

6. Огаркова от Маркса до Уральской.

Для автомобилистов будет запрещена парковка с полуночи 16 мая по улицам и проспектам Ленина, Строителей, Мира и Пархоменко.

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