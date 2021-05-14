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Общество14 мая 2021 10:58

На Майской прогулке появится маршрут, посвященный Универсиаде-2023

Протяженность маршрута составит 23 километра
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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На новом маршруте можно будет сдать нормы ГТО по туризму

На новом маршруте можно будет сдать нормы ГТО по туризму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Майской прогулке в этом году появится маршрут, посвященный Универсиаде-2023. Протяженность маршрута составит 23 километра. Об этом рассказал один из основателей мероприятия, профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский.

- Этот маршрут получился наиболее насыщенным и интересным, потому что на нем можно будет сдать нормы ГТО по туризму. Кроме того, в Калининском лесопарке на этом маршруте будет организована посадка леса. Между пятым и шестым КП будет любопытный квест, - рассказал он.

Напомним, что Майская прогулка пройдет в это воскресенье, 16 мая. В этом году можно выбрать один из маршрутов: 17 км, 22 км, 37 км или 50 км. Чтобы избежать скопления людей, стартовать участники разных дистанций будут по-разному.