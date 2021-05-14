Отфидбечить и засинкаться: свердловчане рассказали, какие фразы коллег их раздражают больше всего

Среди устойчивых выражений, которыми пользуются коллеги, жителей нашего региона больше всего раздражают фразы «Я на колле» и «Припарковать вопрос/тему» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Свердловской области раздражает, когда коллеги на работе говорят глагол «отфидбечить», что означает дать обратную связь. Этот вариант отметили 50% свердловчан участвующих в опросе, который провела служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Еще два слова, которые не нравится слышать жителям региона на работе – это «засинкаться» (связаться) и «человечек». За первое проголосовали 48% свердловчан, за второе - 44%.

Среди устойчивых выражений, которыми пользуются коллеги, жителей нашего региона больше всего раздражают фразы «Я на колле» и «Припарковать вопрос/тему». За эти варианты отдали голоса по 42% опрошенных. На втором месте фраза «Голосом поговорить» (34%), на третьем – «У нас есть консерн» (33%).