Музей энергетики Урала в Ночь музеев станет масштабным научным технопарком

Фото: предоставлено Россети Урал

Музей энергетики Урала, куратором которого выступает компания «Россети Урал», в седьмой раз станет участником международной акции «Ночь музеев». За эти несколько лет во время проведения акции с музейной площадкой энергетиков познакомились почти 10 тысяч посетителей.

В текущем году отраслевой музей предложит горожанам и гостям столицы Среднего Урала проект «Наука творит историю». В музее пройдут экскурсии по исторической экспозиции и выставке, посвященной 100-летию Плана ГОЭРЛО.

Особенностью участия отраслевой музейной площадки в акции «Ночь музеев» станет то, что будет задействовано не только пространство музейной площадки, но и территория рядом с ней. Там развернется научный технопарк с активностями и экспериментами на тему энергетики. Уличный кинотеатр будет демонстрировать аудитории медиа-проект об электрификации Урала и Прикамья. В течение дня посетители увидят эффектное познавательное шоу, основанное на открытиях и изобретениях Николы Тесла. Детей и взрослых не оставит равнодушными помощник и друг энергетиков Енот Штепсель, на память желающие смогут сделать фото с ростовой куклой.

Кроме этого, гости площадки смогут зарядить телефоны и гаджеты в зоне, где будет работать станция с солнечными батареями.

Музей энергетики Урала расположен по адресу: пр. Космонавтов д.17а. В день акции музейная площадка будет работать с 11 до 24 часов. Посещение бесплатное.

Группы на экскурсии формируются в начале каждого часа. Мероприятие пройдет с соблюдением санитарно-гигиенических норм.