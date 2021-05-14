Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ

В Екатеринбурге грузовой поезд насмерть сбил женщину. Трагедия произошла на 4 километре третьего пикета перегона Шарташ-Аппаратная накануне вечером, 13 мая. Следственный комитет начал проверку.

- Следственными органами дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, - рассказали в Уральском следственном управления на транспорте СК РФ.

По данным следователей, женщине было на вид 60-70 лет. Ее личность еще устанавливается. Известно, что она переходила железнодорожные пути в неположенном для этого месте. При этом железнодорожный состав уже был слишком близко и машинист не успел затормозить.

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