В Реже 11-летнняя девочка погибла под колесами автомобиля

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В городе Реже Свердловской области накануне вечером, 13 мая, водитель Hyundai сбил двух 11-летних девочек. Подружки перебегали дорогу в 200 метрах от пешеходного перехода. С травмами школьниц госпитализировали в больницу. К сожалению, одна из девочек скончалась.

- Автомобилем управлял 27-летний водитель, имеющий стаж вождения 11 лет. Позже сотрудниками ГИБДД он пояснил, что увидел двигавшийся навстречу автомобиль, который, как ему показалось, сбавляет скорость. Засмотревшись на этот автомобиль, он боковым зрением увидел, что слева из-за кустов выбежали девочки. Предотвратить наезд водитель не смог, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Это не единственное ДТП за вчерашний день, в котором пострадали дети. За полчаса до того, как под машину попали две девочки, в том же Реже, на улице Калинина девятилетний мальчик попал под колеса автомобиля Daewoo. Ребенок переходил дорогу на красный сигнал светофора. С травмами его госпитализировали в травматологическое отделение.

Еще одно ДТП произошло в Нижних Сергах на улице Ленина. Водитель Kia сбил девятилетнюю девочку. Она также как мальчик в Реже, переходила дорогу на красный. Девочка ударилась о капот с правой стороны, после чего водитель переехал ребенка уже лежащего на дороге. Школьницу в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Затем, ночью, девочку доставили в Екатеринбург, в ДГКБ № 9, где сейчас за ее жизнь борются врачи.

- Госавтоинспекция призывает родителей ежедневно напоминать юным участникам движения об опасности нарушения правил и несоблюдения мер личной безопасности при переходе дороги. Водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными, проявляя особую осторожность при проезде мест, где возможно появление детей, - обратились к свердловчанам в УГИБДД по Свердловской области.

По данным ГИБДДД, по сравнению с прошлым годом в Свердловской области количество ДТП и количество пострадавших детей увеличилось на 50%. С начала 2021 года в регионе зарегистрировано уже 109 ДТП с участием детей. В них 10 детей погибли и еще 123 получили травмы различной степени тяжести.