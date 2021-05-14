Ночь музеев в Галерее Синара Арт

Фото: предоставлено Галерея Синара Арт

В самую культурную ночь года, с 15 на 16 мая, Галерея Синара Арт предлагает горожанам заглянуть вглубь себя и отправиться в художественное путешествие по экспозиции «Всё это – ВЫ».

«Всё это – ВЫ» - это выставка, посвященная личным переживаниям, каждый найдет в ней то, что будет откликаться именно ему. В состав экспозиции вошли как работы известных уральских художников: Екатерины Поединщиковой, Вениамина Степанова, Владимира Жукова, Геннадия Райшева и других, так и российских авторов с мировым именем: Ильи Кабакова, группы AES+F, Олега Кулика, Тимура Новикова и других.

В Ночь музеев помогать зрителям открывать для себя художественные произведения будут медиаторы, студенты Школы медиации Уральской биеннале. Медиация отличается от обычной экскурсии: это не монолог, а активная беседа, которая позволяет каждому ее участнику приходить к собственным интерпретациям работ, открывать личные смыслы отдельных произведений и выставки в целом.

С 19:00 до 01:00, каждые полчаса, будут проходить медиаторские экскурсии. Экскурсия бесплатная (по входному билету в галерею).

Стоимость посещения Галереи Синара Арт: 300 рублей - льготный билет, 200 рублей - полный.

При себе необходимо иметь защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

Галерея Синара Арт, Верх-Исетский Бульвар, 15/4