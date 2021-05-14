Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Березовском сегодня, 14 мая, около пяти утра крупный пожар произошел на мусорном полигоне в Западной Промзоне. По данным МЧС, огонь распространился на площади 600 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ проложена магистральная линия длиной 400 м от пожарного гидранта. Также в работах по ликвидации возгорания задействованы два трактора от объекта, - рассказали в ГУ МЧС по свердловской области.

В тушении возгорания задействованы четвре единицы техники и 14 человек личного состава. Локализовать огонь пожарным удалось только спустя три часа.