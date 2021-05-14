В Екатеринбурге станцию метро «Уралмаш» закрывали на полтора часа из-за бесхозного рюкзака

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге накануне вечером, 13 мая, горожане не смогли попасть на станцию метро «Уралмаш». Машинисты тем временем проезжали мимо нее и останавливали поезд на «Проспекте Космонавтов». Оказалось, что станцию закрыли из-за бесхозного предмета - небольшого рюкзака. На место выезжали полицейские и специалисты «Урал-Вымпел». По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых проверка длилась примерно полтора часа.

- Как выяснили представители МВД, ничего криминального внутри котомки не находилось. Какой-то ротозей, по-другому его сложно назвать, забыл свои личные вещи, вольно или невольно, чем причинил сотням горожан и гостей столицы Среднего Урала массу неудобств. Внутри рюкзачка лежали спортивная куртка, использованные маски и зарядное устройство для телефона, - рассказал Валерий Горелых. - После окончания проверочных мероприятий станция возобновила работу в обычном режиме.

Также он рассказал, что, судя по съемкам камер видеонаблюдения, рюкзак оставил молодой человек. За рюкзаком, он кстати пока в метрополитен не вернулся.

Начальник пресс-службы областного главка также попросил горожан быть внимательными и не забывать личные вещи в метро, автобусах и т.д, так как это приводит к сбоям в их работе.