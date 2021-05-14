В Екатеринбурге волонтеры нашли пропавшего 72-летнего дедушку

Фото: предоставлено поисковым отрядом Прорыв

В Екатеринбурге накануне днем пропал 72-летний дедушка Андрей Липатов. Он ушел из дома на Уктусе и не вернулся. Пенсионеру требовалась медицинская помощь – у него была потеря памяти и плохая речь. Дедушку сразу же стали искать его дочь и волонтеры поискового отряда «Прорыв», к которым она обратилась. Нашли пенсионера уже ночью на пересечении улицы Новинской и Елизаветинского шоссе.

- Мы поехали его искать вместе с его дочерью. Мы поехали в одну сторону, дочь - в другую. Увидели его, подошли, спросили, не Андреем ли его зовут. Мужчина откликнулся на имя, но он был в плохом состоянии, не понимал ничего, у него тряслись ноги, руки, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Волонтеры вызвали скорую помощь и сообщили дочери пенсионера, что нашли его. Женщина сразу приехала к ним. Медики, прибывшие на вызов, осмотрели дедушку и отпустили домой.