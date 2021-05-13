В Каменске-Уральском полиция нашла вандалов, повредивших мемориал «Скорбящая мать»

Фото: МО МВД Каменск-Уральский

В Каменске-Уральском полицейские вычислили хулиганов, которые повредили мемориал «Скорбящая мать». Инцидент произошел 17 апреля, тогда в полицию обратился 40-летний местный житель, он увидел компанию детей, которые несли что-то тяжелое в мешке со стороны памятника погибшим алюминщикам в годы Великой Отечественной войны. Увидев машину, подростки разбежались, бросив свою добычу.

- Полицией Каменска-Уральского установлено, что группа состояла из двух мальчиков и трех девочек, а в мешке находилась чугунная труба – элемент венка вечного огня, находящегося по адресу Алюминиевая 2, - рассказали в МО МВД Каменск-Уральский.

Во время расследования полицейские проверили ближайшие пункты приема металлолома, подготовили список несовершеннолетних, состоящих на учете. Вандалами оказался дети в возрасте от 9 до 16 лет. Хулиганы хотели сдать фрагмент памятника в металлолом и подзаработать.