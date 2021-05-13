В Екатеринбурге 37-летнего мужчину заподозрили в организации подпольных турниров по покеру

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге 37-летнего местного жителя подозревают в организации подпольного турнира по покеру. По версии следствия, молодой человек вместе с двумя подельниками арендовал помещение на площади Жуковского, чтобы проводить турниры по азартной игры. Для этого были закуплены семь специальных столов, игральные карты, фишки. При этом в здании установили систему видеонаблюдения, мебель и бытовые предметы.

- Чтобы вывести на чистую воду предприимчивых сообщников, сыщикам потребовалось провести оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Данная спецоперация была успешно реализована, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Проведение азартных игр, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Подельники екатеринбуржца уже предстали перед судом.