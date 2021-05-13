Появилась неожиданно: на Уралмаше под колесами иномарки погибла 82-летняя женщина

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Уралмаше под колесами иномарки погибла 82-летняя женщина. Авария произошла на улице Победы недалеко от дома № 43. Инспекторы ДПС установили, что Volkswagen Touareg ехал со стороны улицы Индустрии в сторону Старомосковской. Пенсионерка неожиданно выбежала на проезжую часть в неположенном месте, поэтому водитель не успел затормозить.

- Автомобилем «Volkswagen Touareg» управляла 43-летняя женщина, имеющая стаж вождения 14 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекалась 2 раза. Освидетельствование на месте происшествия показало, что водитель трезв, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Погибшая пенсионерка хотела сократить путь до дома, при этом светофор находился в шаговой доступности. Женщина-водитель пояснила, что ехала со скоростью примерно 50 километров в час. Когда она заметила пешехода, то предприняла меры экстренного торможения, но это не помогло. Инспекторам ДПС предстоит выяснить причину этой аварии.