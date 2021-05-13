Губернатор Свердловской области проголосовал за один из проектов благоустройства Екатеринбурга

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области принял участие в голосовании горожан за дизайн-проект благоустройства Екатеринбурга. В опросе участвуют 54 муниципалитета региона. Жители области сами решат, какие парки, скверы или набережные получат деньги для последующего улучшения.

- Посмотреть варианты и выбрать лучший можно и нужно до 30 мая на сайте 66.gorodsreda.ru. На улицах с конца апреля специально дежурят волонтеры, чтобы рассказывать горожанам о проекте и помогать с голосованием. Встретите «людей в белом» – не проходите мимо, - рассказала глава региона в своем Instagram.

Сам Евгений Куйвашев не раскрыл, какую именно площадку он выбрал. Вместе с губернатором проголосовали еще несколько прохожих. По его словам, горожане заинтересованы в улучшении города и региона.