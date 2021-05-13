Авиакомпания Eurowings запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дюссельдорф

Самолеты будут курсировать по этому маршруту каждую субботу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания Eurowings запустит прямые рейсы из немецкого Дюссельдорфа в Екатеринбург и обратно. Планируется, что первый вылет состоится уже 3 июля. После этого самолеты будут курсировать по этому маршруту каждую субботу. На официальном сайте уже открыта бронь и продажа билетов.

- Германия отменила обязательный десятидневный карантин для въезжающих из зон риска по распространению коронавируса. Чтобы не попасть на карантин, достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест или результаты тестирования на антитела, - говорится в официальном новостном канале Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) в Telegram.

Напомним, что неделю назад стало известно о том, что авиакомпания «Победа» запустит прямые рейсы из уральской столицы на Кипр. Первый полет назначен на 15 июня. Добраться в Ларнаку можно будет без пересадок.