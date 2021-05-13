В Нижнем Тагиле иностранец попытался дать взятку инспектору ДПС

Мужчине грозит наказание по статье «Дача взятки должностному лицу» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле иммигранта из ближнего зарубежья заподозрили во взятке полицейскому. В конце апреля инспекторы ДПС остановили грузовик DAF, который вез древесину. За рулем машины находился 30-летний молодой человек, у которого не было документов на перевозку такого груза. Выяснилось, что мужчина приобрел товар в Верхней Туре и попытался переправить его через границу.

- В ходе разбирательства на мужчину решили составить административный протокол за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней, - сообщи в ГУ МВД России по Свердловской области.

Водителя пригласили в служебный автомобиль, где он несколько раз намекнул полицейскому, что он не против договориться. Чтобы подкрепить доказательствами свои намерения, он предложил инспектору 12.5 тысяч рублей.

Гаишник отказался от взятки и сообщил об этом в дежурную часть. Мужчине грозит наказание по статье «Дача взятки должностному лицу». В качестве наказания ему могут выписать штраф до полутора миллионов.