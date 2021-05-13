В Екатеринбурге пройдет всероссийский фестиваль тюнингованных автомобилей

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В ближайшие выходные на главной площади Екатеринбурга соберутся любители тюнингованных автомобилей. В центре уральской столицы 15 мая пройдет фестиваль АМТ Евразия-2021. Мероприятие начнется в 9:00 и продлится до 20:00. На конкурс заявились владельцы около 200 эксклюзивных машин различных марок, которые съедутся из разных городов России, среди них Тюмень, Уфа, Красноярск, Самара и другие.

- Участники чемпионата будут соревноваться в четырех категориях. Судьи оценят качество звучания аудиосистем и их установки, мультимедиа, мощность звукового давления, а также красоту комплексного тюнинга автомобилей, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Помимо соревновательной части, гостям фестиваля представят выставочное шоу из 15 спортивных и 15 ретро-автомобилей. На время проведения фестиваля парковка на площади 1905 года будет закрыта.