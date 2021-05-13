В июне в Екатеринбурге пройдет «Город мастеров»

Фото: предоставлено пресс-службой компании "Атомстройкомплекс"

Традиционно участниками праздника талантов становятся дети сотрудников компании. В прошлом году в связи с эпидемиологической обстановкой фестиваль отменили. Нынешний, 13-й – долгожданный, посвящён Году науки и технологий.

В рамках подготовки фестиваля в течение нескольких недель ребята разных возрастов занимаются с ведущими театральными педагогами города, готовят с их помощью номера — танцы, акробатику, музыкальные выступления или декламацию стихов. Для отчетного концерта выбирается одна из больших сцен города — в Театре юного зрителя, Театре балета «Щелкунчик» или Театре эстрады. Благодаря уникальному проекту ребята приобретают опыт, новых друзей и, самое главное, незабываемое ощущение успеха, которое в будущем помогает им добиваться высоких результатов.

— В этом году мы решили пофантазировать на тему путешествий во времени, - комментирует Зоя Туганских, заслуженный работник культуры и режиссер фестиваля градостроителей «Город мастеров». - Представить, что в недалеком будущем наши дети смогут изобрести машину, способную перемещать каждого желающего в любую точку времени и пространства. Детали пока не раскрываю, но будет очень интересно.

Программа фестиваля предусматривает семь различных номинаций, в которых могут проявить себя дети в возрасте от четырех до шестнадцати лет. В настоящее время в компании объявлен сбор творческих работ, а для участников концертных выступлений организованы репетиции.

Фестиваль детского творчества «Город мастеров» - добрая традиция компании «Атомстройкомплекс». Цель – создание условий для первых детских творческих побед, формирования у подрастающего поколения активного и лидерского подхода к жизни, вовлечение в эту благородную задачу родителей – сотрудников «Атомстройкомплекса». Подобные мероприятия всегда вызывают живой интерес в коллективе, сплачивают коллег, долго обсуждаются и положительно отражаются на результатах работы компании в целом.