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Общество13 мая 2021 15:07

В Екатеринбурге на два месяца перекроют движение на участке улицы Степана Разина

Ограничение связано с проведением работ по строительству тепловой сети
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Движение ограничат из-за строительства тепловых сетей

Движение ограничат из-за строительства тепловых сетей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга предупредила горожан об ограничении движения на нескольких улицах. На два месяца - с 3 июня по 3 августа перекроют Степана Разина, от улицы Декабристов до улицы Большакова.

Кроме того, с 3 июня по 13 июля будет закрыто движение для транспорта по улице Чкалова, от дома № 29 до дома № 45. Объехать участок можно будет по улицам Волгоградской, Ясной, Шаумяна и Амундсена.

Движение перекроют, так как на этих участках рабочие «Екатеринбургской теплосетевой компании» будут строить тепловую сеть.