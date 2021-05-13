В Екатеринбурге на два месяца перекроют движение на участке улицы Степана Разина

Движение ограничат из-за строительства тепловых сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга предупредила горожан об ограничении движения на нескольких улицах. На два месяца - с 3 июня по 3 августа перекроют Степана Разина, от улицы Декабристов до улицы Большакова.

Кроме того, с 3 июня по 13 июля будет закрыто движение для транспорта по улице Чкалова, от дома № 29 до дома № 45. Объехать участок можно будет по улицам Волгоградской, Ясной, Шаумяна и Амундсена.

Движение перекроют, так как на этих участках рабочие «Екатеринбургской теплосетевой компании» будут строить тепловую сеть.