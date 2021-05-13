Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Ирбите прокуратура проводит проверку после возгорания подземного бака с газом возле жилых домов. ЧП произошло на улице Советская. Из ближайших двух пятиэтажек эвакуировали жильцов. Известно, что хлопок газовой смеси произошел при проведении дегазации пустых газовых емкостей (баз сжиженного газа). После этого произошло возгорвание. Во время ЧП никто не пострадал.

Работы производила тюменская компания ООО «Топливный и дорожный сервис» на основании договора, заключенного с администраций городского округа «город Ирбит».

- В рамках проводимых мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка деятельности организации, осуществляющей деятельность по дегазации пустых газовых емкостей, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в прокуратуре.

Огонь из резервуара по-прежнему полыхает. Площадь возгорания 30 квадратных метров. Как уточнили в МЧС, сейчас там происходит выгорания остатков газа. Место происшествия оцеплено. На место происшествия выехал Ирбитский межрайонный прокурор Станислав Саноцкий.