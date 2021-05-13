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Происшествия13 мая 2021 13:05

В Нижнем Тагиле собака напала на семилетнюю девочку

Прокуратура проводит проверку
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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По предварительной информации, пес, укусивший ребенка, был бездомным

По предварительной информации, пес, укусивший ребенка, был бездомным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле накануне днем, 12 мая, собака напала на семилетнюю девочку. Инцидент произошел возле дома № 38 на улице Пархоменко. По предварительной информации, пес, укусивший ребенка, был бездомным. Прокуратура начала проверку.

- Будет установлено, действует ли в настоящее время на территории муниципалитета контракт на отлов безнадзорных животных. Также будут установлены иные обстоятельства произошедшего, степень повреждений, причиненных несовершеннолетней, - рассказали в ведомстве.

Известно, что собака укусила девочку за икроножную мышцу ноги. У ребенка повреждены верхние слои кожи. Кроме того, девочка сильно испугалась.

ЧП