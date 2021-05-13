По предварительной информации, пес, укусивший ребенка, был бездомным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле накануне днем, 12 мая, собака напала на семилетнюю девочку. Инцидент произошел возле дома № 38 на улице Пархоменко. По предварительной информации, пес, укусивший ребенка, был бездомным. Прокуратура начала проверку.

- Будет установлено, действует ли в настоящее время на территории муниципалитета контракт на отлов безнадзорных животных. Также будут установлены иные обстоятельства произошедшего, степень повреждений, причиненных несовершеннолетней, - рассказали в ведомстве.

Известно, что собака укусила девочку за икроножную мышцу ноги. У ребенка повреждены верхние слои кожи. Кроме того, девочка сильно испугалась.