Музейный комплекс военной и гражданской техники УГМК посетили больше 20 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в майские праздники туристы чаще всего посещали Музей военной техники и Невьянскую башню. Об этом свидетельствуют данные регионального Центра развития туризма. Музейный комплекс военной и гражданской техники УГМК посетили больше 20 тысяч человек, Невьянский государственный историко-архитектурный музей - почти 11 тысяч.

- На экскурсиях побывали жители Норильска, Вологды, Тольятти, Владимира, Тюмени, Иркутска, Комсомольска-на-Амуре, Москвы, Находки, Сургута, Челябинска, Рязани, Самары. Приезжали три петербурженки, пережившие блокаду, в их числе 90-летняя путешественница. А также гости из Италии, Индии, Ирака, Иордании, Чехии, Сербии, Великобритании и Непала, - рассказала директор Невьянского музея Марина Морева.

В Екатеринбурге популярностью пользовался Ельцин Центр. В нем побывали около 10 тысяч гостей региона. Кроме того, довольного много туристов побывали в природном парке «Оленьи ручьи», «Бажовские места» и «Парке сказов».