Для пенсионеров Свердловской области общение будет дешевле

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Около 60% абонентов оператора пенсионного возраста – владельцы смартфонов и активно пользуются мобильным интернетом. Самые популярные ресурсы – WhatsApp, Одноклассники и YouTube.

- Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи – звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе, – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет. В случае, если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона по всей России. Весь процесс займёт не более 15 минут.