В Екатеринбурге выбрали подрядчика, который построит новую развязку у «Калины»

Развязку должны сдать до конца 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге администрация выбрала подрядчика, который займется по строительством развязки у «Калины» по переулку Базовый с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Проектом займется московская компания «Альмакоргруп». Она единственная заявилась на конкурс. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

На проект потратят 6,4 миллиардов рублей. Работы по реконструкции рассчитаны на три года - развязку должны сдать до конца 2024 года. Планируется, что на развязке на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом появится восемь съездов, которые обеспечат беспрерывное движение транспорта.