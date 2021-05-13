В Екатеринбурге перекрыли еще одну полосу моста на Бебеля

Рабочие закрыли на ремонт еще одну полосу моста на Бебеля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрыли на ремонт еще одну полосу моста на Бебеля. Рабочие уже сняли асфальт с проезжей части. Из-за этого одна из главных транспортных артерий встала в огромную пробку. Автомобилисты стоят практически в глухом заторе на Халтурина в одну сторону и в обе на Токарей.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, что объехать ремонтные работы можно по четной стороне улицы Бебеля с организацией двухполосного движения в каждом направлении. Работы выполняет МУП «Водоканал». Планируется, что их закончат к 20 июля.