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Общество13 мая 2021 11:11

В Екатеринбурге перекрыли еще одну полосу моста на Бебеля

Автомобилисты стоят в пробках
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Рабочие закрыли на ремонт еще одну полосу моста на Бебеля

Рабочие закрыли на ремонт еще одну полосу моста на Бебеля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрыли на ремонт еще одну полосу моста на Бебеля. Рабочие уже сняли асфальт с проезжей части. Из-за этого одна из главных транспортных артерий встала в огромную пробку. Автомобилисты стоят практически в глухом заторе на Халтурина в одну сторону и в обе на Токарей.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, что объехать ремонтные работы можно по четной стороне улицы Бебеля с организацией двухполосного движения в каждом направлении. Работы выполняет МУП «Водоканал». Планируется, что их закончат к 20 июля.