Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 мая 2021 10:58

В Екатеринбурге следователи проверяют скорую помощь после смерти мужчины с астмой

Екатеринбуржца пытались спасти очевидцы
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Очевидцы вызвали мужчине скорую, но он скончался, не дождавшись приезда медиков

Очевидцы вызвали мужчине скорую, но он скончался, не дождавшись приезда медиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следователи проверяют скорую помощь после смерти 31-летнего мужчины с астмой. Екатеринбуржец скончался после приступа 11 мая в магазине на улице Мостовой. Помощь мужчине пытались оказать прохожие. Они вызвали ему скорую.

- В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, в том числе, все ли необходимые меры были приняты сотрудниками «скорой помощи» для оказания мужчине своевременной и квалифицированной помощи, - рассказали в СК по Свердловской области.

Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза.

ЧП