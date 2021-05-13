Очевидцы вызвали мужчине скорую, но он скончался, не дождавшись приезда медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следователи проверяют скорую помощь после смерти 31-летнего мужчины с астмой. Екатеринбуржец скончался после приступа 11 мая в магазине на улице Мостовой. Помощь мужчине пытались оказать прохожие. Они вызвали ему скорую.

- В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, в том числе, все ли необходимые меры были приняты сотрудниками «скорой помощи» для оказания мужчине своевременной и квалифицированной помощи, - рассказали в СК по Свердловской области.

Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза.