Уральца, сбившего насмерть 19-летнего парня, приговорили к шести годам колонии

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Уральца, сбившего насмерть 19-летнего парня, приговорили к шести годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима. ДТП произошло в поселке Ключевск в сентябре 2020 года. У погибшего остались жена и грудной ребенок.

- Александр Марков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемый 43-летний Александр Марков перед тем, как сесть за руль пил с друзьями алкоголь. Проспав несколько часов в гостях, он решил поехать домой. Товарищи пытались его отговорить, но он не послушал. Александр поехал по поселку и вскоре увидел двух прохожих мужчин.

- Мужчины шли на работу и, увидев, что автомобиль быстро движется прямо на них, побежали от обочины к расположенному за ней газону. Не справившись с управлением и не предпринимая мер к торможению, Марков, минуя обочину, выехал на газон, где сбил одного из пешеходов, который из-за старой травмы ноги не мог передвигаться быстро, - рассказали в прокуратуре.

Удар был такой силы, что пешехода отбросило на столб линии электропередач. Не приходя в сознание, он скончался. Второй пешеход успел убежать от автомобиля.

Помимо лишения свободы по решению суда Александр два года не сможет заниматься деятельностью, связанную с вождением. Кроме того, в интересах жены и ребенка погибшего суд взыскал с подсудимого около 2 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда.