К перевозчикам, чьи водители не вышли на работу, будут применены штрафные санкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители пожаловались на перебои с транспортом из-за праздника Ураза-байрама, который сегодня, 13 мая, отмечают мусульмане. В пресс-службе мэрии рассказали, что обращения поступали только по частным перевозчикам.

- Муниципальный Гортранс вывел на линию весь положенный подвижной состав. Горожанам нужно обращаться в муниципальную транспортную инспекцию, - рассказали в администрации города.

Также там отметили, что по всем фактам не выхода автобусов на маршруты к перевозчикам будут применены штрафные санкции в соответствии с заключенными контрактами.

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