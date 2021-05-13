В перечне обязательных требований - наличие на фасадах зданий указателей пожарных гидрантов и огнезащитная обработка деревянных конструкций крыш и чердачных помещений
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области проверяют пожарную безопасность в многоквартирных домах. Особое внимание уделяют обеспечению беспрепятственного доступа к путям эвакуации жителей и свободного доступа пожарных. Также проверяются системы оповещения и информационные материалы о действиях в случае пожара.
- Департаменту Госжилстройнадзора и управляющим компаниям указано на необходимость проведения в МКД дополнительных внеплановых проверок исправности систем раннего обнаружения и предотвращения пожара, а также размещение на информационных стендах домов наглядных материалов и памяток о соблюдении требований пожарной безопасности, - рассказали в департаменте информационной политики.
Кроме этого, в перечне обязательных требований - наличие на фасадах зданий указателей пожарных гидрантов и огнезащитная обработка деревянных конструкций крыш и чердачных помещений.
Проверки проводятся в рамках Недели безопасности, цель которой привлечение внимания жителей к вопросам комплексной безопасности.