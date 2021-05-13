В перечне обязательных требований - наличие на фасадах зданий указателей пожарных гидрантов и огнезащитная обработка деревянных конструкций крыш и чердачных помещений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области проверяют пожарную безопасность в многоквартирных домах. Особое внимание уделяют обеспечению беспрепятственного доступа к путям эвакуации жителей и свободного доступа пожарных. Также проверяются системы оповещения и информационные материалы о действиях в случае пожара.

- Департаменту Госжилстройнадзора и управляющим компаниям указано на необходимость проведения в МКД дополнительных внеплановых проверок исправности систем раннего обнаружения и предотвращения пожара, а также размещение на информационных стендах домов наглядных материалов и памяток о соблюдении требований пожарной безопасности, - рассказали в департаменте информационной политики.

Кроме этого, в перечне обязательных требований - наличие на фасадах зданий указателей пожарных гидрантов и огнезащитная обработка деревянных конструкций крыш и чердачных помещений.

Проверки проводятся в рамках Недели безопасности, цель которой привлечение внимания жителей к вопросам комплексной безопасности.