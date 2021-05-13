В Свердловской области в выходные придет жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области и Екатеринбурге стоит аномальная для мая жара. Температура воздуха днем поднимается выше 25 градусов. А к выходным и вовсе, по прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут больше 30.

- 13-16 мая в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами выше климатической нормы на 7 градусов и более, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

В пятницу, 13 мая, синоптики обещают переменную облачность. Ночь пройдет без осадков с температурой воздуха от +8 до +13 градусов. А вот днем местами могут пройти небольшие дожди. Столбики термометров при этом покажут от +26 до +31 градусов.

В субботу, 14 мая, ночь по прогнозам синоптиков также пройдет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от +11 до +16 градусов тепла. Днем меставми пройдут кратковременные дожди и грозы. Воздух при этом прогреется до +28 – +33 градусов.