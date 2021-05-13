Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На парковке у «Сима-ленда» сегодня рано утром, 13 мая, сгорел грузовик. Водителя с ожогами госпитализировали в больницу. По данным МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

- В 04.57 местного поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на улице Черняховского в городе Екатеринбурге. Прибывшие на место огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место выезжали 10 сотрудников МЧС и две пожарных машины.

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