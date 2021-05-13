Мусульмане собрались в мечети в Верхней Пышме, чтобы отметить один из главных праздников – Ураза-байрам

Мусульмане начали собираться в мечети после захода солнца
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ночью 12 мая, после захода солнца, в одной из самых красивых мечетей вблизи Екатеринбурга, в Верхней Пышме, мусульмане собрались, чтобы отметить один из главных конфессиональных праздников - Ураза-байрам. Смотрите, как это было.
Праздник завершает священный месяц Рамадан, а вместе с ним пост
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Перед входом в мечеть мусульмане снимают обувь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В праздничный день мусульмане совершают ритуальную молитву
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Те, кому не хватило места в мечети, разместились на улице
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Праздник завершает священный месяц Рамадан, а вместе с ним пост. В праздничный день мусульмане совершают ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, после чего накрывают столы и приглашают в гости соседей, родственников и друзей. Также принято раздавать пожертвования нуждающимся, дарить подарки и просить друг у друга прощения.
После молитв мусульман ждал плов
Фото: Алексей БУЛАТОВ