Мусульмане собрались в мечети в Верхней Пышме, чтобы отметить один из главных праздников – Ураза-байрам

Мусульмане начали собираться в мечети после захода солнца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 12 мая, после захода солнца, в одной из самых красивых мечетей вблизи Екатеринбурга, в Верхней Пышме, мусульмане собрались, чтобы отметить один из главных конфессиональных праздников - Ураза-байрам. Смотрите, как это было.

Праздник завершает священный месяц Рамадан, а вместе с ним пост Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед входом в мечеть мусульмане снимают обувь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничный день мусульмане совершают ритуальную молитву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Те, кому не хватило места в мечети, разместились на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздник завершает священный месяц Рамадан, а вместе с ним пост. В праздничный день мусульмане совершают ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, после чего накрывают столы и приглашают в гости соседей, родственников и друзей. Также принято раздавать пожертвования нуждающимся, дарить подарки и просить друг у друга прощения.

После молитв мусульман ждал плов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше фото с Ураза байрам смотрите в фоторепортаже: