На Серовском тракте перевернулся лесовоз

Фото: группа ВКонтакте Говори, Серов!

На 211-м километре региональной трассы Р-352 Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов накануне ночью произошла авария, смотря на которую сразу вспоминается известный фильм «Пункт назначения». На дороге перевернулся лесовоз. Бревна из грузовика разлетелись по всей дороге и практически перекрыли движения для других автомобилистов.

- Фура с лесом по всей дороге. Объезд по правой обочине. Будьте аккуратнее, - предупредили водителей очевидцы.

По предварительным данным, грузовик перевернулся из-за лопнувшего колеса.

- Водитель не справился с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение с последующим выездом в кювет и опрокидыванием, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

К счастью, за лесовозом, как в ранее упомянутом фильме, никто не ехал и в аварии никто не пострадал. Сейчас на месте ДТП ограничений в движении нет.

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