В Екатеринбурге волонтеры отряда «ЛизаАлерт» разыскивают родственников 48-летней женщины

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге разыскивают родственников 48-летней Светланы Михайловны Воронцовой. 20 апреля женщина поступила в одной из медицинских учреждений города. Поисками ее родных занимаются добровольцы из отряда «ЛизаАлерт».

- Приметы женщины: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, короткие волосы светло-русого цвета, серо-голубые глаза, - сообщают волонтеры.

В момент поступления в больницу была одета в синий плащ, синее трико, синие сапоги.

Если вы знаете, кто является родственником этой женщины, позвоните по номеру 88007005452 или по телефону экстренных служб 112.