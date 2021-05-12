Продавал сувенирный нож «Николай ll»: тагильчанина заподозрили в интернет-мошенничестве

Оказалось, что тагильчанин специально разместил объявление о продаже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Нижнего Тагила задержали за продажу сувенирного ножа «Николай ll» 1870 года. 32-летний парень выложил объявление на «Авито» и запросил за товар семь тысяч рублей. Покупателем оказался 34-летний житель Мордовии, он перевел уральцу предоплату, после этого продавец перестал выходить на связь.

- 8 мая в ходе выезда в служебную командировку подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска и доставлен в Мордовию. По его словам, сувенирного ножа у него никогда не было, - в МВД по республике Мордовия.

Оказалось, что тагильчанин специально разместил объявление о продаже, чтобы получить за товар деньги, свои обязательства при этом выполнять он не собирался. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».