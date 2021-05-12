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Общество12 мая 2021 18:41

В Нижнем Тагиле с 12 мая вводят особый противопожарный режим

Жителям запретят жечь мусор и разводить костры
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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С населением будут проводить профилактические беседы

С населением будут проводить профилактические беседы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижнем Тагиле с 12 мая вводят особый противопожарный режим, постановление подписал глава города. В этот период местным жителям запретят сжигать мусор, сухую траву, а также разводить костры в металлических бочках, баках и мангалах.

- На землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, территориях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта также действует запрет на проведение пожароопасных работ, - сообщают в мэрии Нижнего Тагила.

С населением будут проводить профилактические беседы, для этого будут организованы рейды в частных секторах и садоводческих товариществах. На территории сельских населенных пунктов города Нижний Тагил дежурства добровольных пожарных дружин будет вестись в круглосуточном режиме.

Особое внимание пожарные уделят организации беспрепятственного проезда спецтехники к месту возможного возникновения пожара на обслуживаемой территории.