С населением будут проводить профилактические беседы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижнем Тагиле с 12 мая вводят особый противопожарный режим, постановление подписал глава города. В этот период местным жителям запретят сжигать мусор, сухую траву, а также разводить костры в металлических бочках, баках и мангалах.

- На землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, территориях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта также действует запрет на проведение пожароопасных работ, - сообщают в мэрии Нижнего Тагила.

С населением будут проводить профилактические беседы, для этого будут организованы рейды в частных секторах и садоводческих товариществах. На территории сельских населенных пунктов города Нижний Тагил дежурства добровольных пожарных дружин будет вестись в круглосуточном режиме.

Особое внимание пожарные уделят организации беспрепятственного проезда спецтехники к месту возможного возникновения пожара на обслуживаемой территории.