Свердловчанин выиграл один миллион рублей в лотерею

Фото: пресс-службе лотереи «Столото»

Житель Свердловской области выиграл один миллион рублей в лотерею «Столото». Роман Ураев работает аналитиком IT-данных. Его семья постоянно участвует в подобных розыгрышах, поэтому счастливый билет проверяли именно они, когда их сын был в объезде. Радостную новость молодому человеку сообщили по телефону.

- Я не знал, что мы будем участвовать в этом тираже. Мама рассказала, что отец очень настаивал на покупке билетов. После того, как увидели выигрыш, поняли, что интуиция его не подвела, - вспоминает Роман.

Свердловчане планируют потратить основную часть суммы на саморазвитие и здоровье, на оставшиеся средства купят друг другу подарки. Напомним, это не первый случай выиграла в лотерею в Свердловской области в последнее время. Также миллион рублей выигрывала молодая воспитательница, а также специалист пенсионного фонда из Нижнего Тагила.