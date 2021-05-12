Покатались и подожгли: в Камышлове трое парней угнали отечественный автомобиль

Угнанный автомобиль оказался тем автомобилем, который был обнаружен горящим в лесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове группа молодых людей угнала отечественный «ВАЗ-2107», чтобы покататься, а позже автомобиль нашли сгоревшим в лесу. Заявление о пропаже машины поступило в полицию накануне. Во время осмотра на транспортном средстве нашли отпечатки пальцев, принадлежащие 36-летнему парню.

- Угнанный автомобиль оказался тем автомобилем, который был обнаружен горящим в лесу. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что данный гражданин совместно с двумя своими подельниками угнали автомобиль ВАЗ-2107, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Преступление раскрыли по горячим следам. В полиции уже возбудили уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».