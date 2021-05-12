Безопасность школ Свердловской области проверяют после казанской трагедии в гимназии № 175

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

После трагедии в казанской гимназии № 175 в школах Свердловской области по поручению губернатора проводят дополнительные проверки систем безопасности. В первую очередь проконтролируют оказание услуг профессиональной охраны образовательных учреждений, работу камер видеонаблюдения, исправность оборудования, передающего сигнал тревоги в Росгвардию.

- В школах и колледжах проводятся дополнительные инструктажи с сотрудниками охранных предприятий, а также встречи с педагогами и классные часы с детьми, где специалисты объясняют, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

В регионе около 500 школ, в которых одновременно учатся от 800 до 1000 учеников и больше, к ним предъявляются особые требования антитеррористической защищенности. В нескольких из них уже провели учебную эвакуацию.

Также, по мнению заместителя губернатора Павла Крекова, большое значение имеют вопросы воспитания и повышенное внимание к ученикам, склонным к конфликтам или наоборот подвергающимся давлению.