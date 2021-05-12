В Нижнем Тагиле мужчина лишился 42 тысяч после переписки с девушкой с сайта знакомств

Мужчина рассказал, в конце апреля он в приложении познакомился с 25-летней девушкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 50-летний местный житель лишился 42 тысяч рублей после переписки с девушкой с сайта знакомств. Мужчина обратился в полицию и рассказал, в конце апреля он в приложении познакомился с 25-летней девушкой Юлией. Они обменялись номерами и продолжили общаться в мессенджере.

- В ходе переписки Юлия сообщила, что участвует в конкурсе красоты, попросила мужчину проголосовать за нее. Мужчина, конечно, захотел поддержать девушку: как только он перешел по указанной ссылке, появилась надпись «поддержать и проголосовать», - сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

После этого появилась страница, на которой нужно было ввести личные данные и номер телефон, что тагильчанин и сделал. Позже ему пришла смс, что его карту заблокировали из-за подозрительных операций. А его собеседница рассказала, что списание денег произошло случайно, а, чтобы вернуть деньги, ей нужно продиктовать номер карты, и мужчина снова поверил ее обману.

Только после очередного списания денег тагильчанин обратился в полицию. В настоящее время проводится проверка.