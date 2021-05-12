В Екатеринбурге 11 сирот получили собственные квартиры после вмешательства прокуратуры

11 сирот получили благоустроенные квартиры в новостройках Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 11 детей-сирот добились получения собственных квартир после вмешательства прокуратуры. В ведомстве выяснили, что молодые люди после достижения совершеннолетнего возраста не получили законных жилых помещений. Оказалось, что парни и девушки ждали своей очереди на «квадраты» в течение нескольких лет подряд, и им приходилось снимать квартиры.

- Уполномоченными органами денежные средства на приобретение жилых помещений детям-сиротам не выделены, меры по предоставлению жилья не приняты. За защитой своих прав граждане были вынуждены обратиться в органы прокуратуры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд удовлетворил требования прокурора, после этого все 11 сирот получили благоустроенные квартиры в новостройках Екатеринбурга.