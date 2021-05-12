Ипотека в УБРиР: рост по всем показателям

Фото: предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

За первый квартал 2021 года объемы выдачи ипотеки в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) увеличились на 48,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А количество заявок — на 64,8%. Клиенты стремятся быстрее приобрести квартиру или дом на фоне роста ставок и цен на жилье.

- Ключевая ставка пошла вверх, вслед за чем банки начали повышать кредитные ставки. Плюс растет стоимость недвижимости. Не стоит забывать и о программе льготной ипотеки, которая действует до июля и планируется к серьезному пересмотру. Учитывая все перечисленное, вполне понятно, почему население стремится поскорее приобрести жилье в ипотеку, - рассказала управляющий директор по продуктовому портфелю «Ипотека» УБРиР Елена Ботош.

Напомним, в марте этого года УБРиР расширил географию выдачи ипотеки. На карте банка появилось еще 11 городов, в том числе Москва.