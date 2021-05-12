Бил руками, ногами и табуретом: в Полевском осудили мужчину за убийство своего знакомого

В следственном комитете рассказали, что инцидент произошел в конце декабря 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском осудили 42-летнего местного жителя, убившего своего знакомого, будучи нетрезвым. В следственном комитете рассказали, что инцидент произошел в конце декабря 2019 года. Тогда мужчина поссорился со своим 56-летним товарищем. Началась драка, в ходе которой пострадавшего били руками, ногами и табуретом. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

- Задержанного гражданина по имени Сергей описывали как человека агрессивного, нервного, вспыльчивого, при этом сильного физически, провоцирующего драки, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Решением суда мужчина проведет в колонии строгого режима следующие семь лет.