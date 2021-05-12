В Екатеринбурге будут судить руководителя компании, обманувшего клиентов почти на 14 миллионов рублей

Обвиняемый похищал деньги у клиентов больше двух лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить руководителя компании ООО «Центр-Эстейт», обманувшего клиентов почти на 13,9 миллионов рублей. Мужчину обвиняют по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах). По версии следствия, обвиняемый с марта 2017 года по декабрь 2019 года похитил деньги четырех граждан, семи индивидуальных предпринимателей и трех организаций.

- Обвиняемый, желая создать благоприятное впечатление на потенциальных клиентов, создал интернет сайт, организовал размещение рекламы и информации в средствах массовой информации об ООО «Центр-Эстейт» как надежной компании, специализирующейся на строительстве и поставке модульных конструкций, в том числе павильонов и моек, предоставлении в аренду земельных участков на территории Екатеринбурга под их установку, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Кроме того, чтобы не выглядеть, как человек, имеющий преступный умысел, он выполнял часть договоров. Это позволяло мужчине приводить их в пример перед другими клиентами, которые отдали деньги и хотели получить оплаченный товар. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Екатеринбурга.