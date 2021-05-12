Бразильца, который сжег студию из-за съемок фильма об Иисусе-гее, отказались экстрадировать на родину

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Областной суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката Эдуардо Фаузи об экстрадиции обвиняемого на родину. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

- Суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в течение 10 суток, - пояснили в областном суде Свердловской области.

В Латинской Америке Эдуардо Фаузи обвиняется в тяжких преступлениях. В том числе поджоге студии, где снимали фильм об Иисусе-гее. В России он был арестован по требованию Интерпола.