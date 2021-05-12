Фото: Instagram Кристины Журавлевой

Собакам убитой блогерши Кристины Журавлевой нашли дом. Питомцев пристроили в добрые руки. Поисками новых хозяев для пуделя и дворняги занимались волонтеры благотворительного фонда «Зоозащита» и сестра мужа девушки.

- Хозяев долго не отбирали, отдали тем, кто захотел забрать. К себе я не могла их забрать потому, что живу в двухкомнатной квартире и у меня есть собака, - рассказала сестра Дмитрия Журавлева «КП-Екатеринбург».

Фото: Instagram Кристины Журавлевой

Напомним, что тело Кристины Журавлевой нашли 16 апреля. Личность девушки не могли установить, пока ее муж не пришел в полицию с заявлением о пропаже супруги. Дмитрия сразу же заподозрили в убийстве Кристины. Немного позже он сознался в преступлении. По версии следствия, возлюбленный задушил жену во время ссоры. Сейчас Дмитрий находится под стражей.

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