В свердловском УГИБДД рассказали, почему электросамокат считается средством повышенной опасности

С начала года в регионе произошло всего два происшествия с участием электросамокатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области активно развивается прокат электросамокатов. В Екатеринбурге, например, доступно два сервиса их проката. Этот вид транспорта уже стал популярным среди горожан. Люди катаются на самокатах, часто не задумываясь, а является ли этот вид передвижения безопасным? В УГИБДД Свердловской области считают, что электросамокат вполне можно рассматривать как средство повышенной опасности.

- Исходя из практики, самокат уже можно рассматривать как средство повышенной опасности, но пока это не урегулировано законодательством, - отметил на пресс-конференции замначальника областной госавтоинспекции Дмитрий Панфилов.

По данным УГИБДД по Свердловской области, с начала года в регионе произошло всего два происшествия с участием электросамокатов. Цифра мала и скорее всего не объективна, однако настоящую статистику таких происшествий собрать не получится.

- Такое небольшое количество ДТП с самокатами получилось из-за того, что, если наезд происходит на тротуаре, это не квалифицируется как ДТП. Такие происшествия не попадают в нашу статистику, но мы знаем, что их довольно много, этим занимаются сотрудники полиции в рамках других процедур, - объяснил Дмитрий Панфилов.

Он также рассказал, что в ГИБДД смогут контролировать движение самокатов, если в законодательство будут внесены изменения. Сейчас же происшествия с самокатами занимается полиция.